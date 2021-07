Mulher de Cid Moreira reage após acusações de cárcere privado: ‘Loucura’

Fátima Sampaio, esposa de Cid Moreira, e os filhos do jornalista seguem trocando acusações nas redes sociais e em entrevistas. Durante entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, neste domingo (25), a escritora rebateu as acusações feitas pelos herdeiros do veterano, que afirmaram que ela estaria mantendo o marido em cárcere privado.

“Cárcere privado? Que loucura é essa?”, disse ela, que ainda complementou: “Um cara forte desse, faz vários comerciais.” Além disso, Fátima destacou que Cid toma suas próprias decisões.

“Muito lúcido, muito ativo. Ele decide as coisas, ele escolhe o que vai vestir, o que vai comer. Ele decide se vai entrar nesse comercial, se isso aqui pode ou não pode. Ele lê os contratos, é um cara super atualizado”, declarou ela por telefone. “É admirável chegar nessa idade com tanta tranquilidade, lucidez, capacidade”, enfatizou.

Na semana passada, Roger e Rodrigo Moreira entraram com uma ação na Justiça pedindo interdição do pai e a prisão da madrasta. Além disso, o processo aponta a necessidade de uma tutela de urgência.

Eles alegam que o veterano não teria “mínimas condições” de administrar os próprios bens e que Fátima estaria mantendo o famoso em “cárcere”.