Mulher de Cid Moreira reage após filho adotivo entrar na Justiça contra jornalista

Nesta terça-feira (13), Roger Felipe Moreira, filho adotivo de Cid Moreira, veio a público falar que foi deserdado pelo jornalista. A declaração aconteceu durante entrevista à apresentadora Fabíola Reipert, do Balanço Geral. Como resposta, a esposa do veterano, Fátima Sampaio, usou as redes sociais para expor a ação movida pelo rapaz contra o apresentador.

Em um longo desabafo, a companheira do profissional de comunicação deu sua versão na história e explicou que Roger processou Cid duas vezes. A primeira foi na Justiça do Trabalho. “Agora ele está processando o Cid de novo e tá falando de amor”, disse ela, em um trecho da gravação.

“Vou falar por mim, o Cid tem capacidade de falar por ele. Vou dar a minha versão. Conheci ele assim, gravando em um estúdio na casa do Cid. Depois que nos casamos, o Roger morou dois anos e meio conosco, então eu conheço ele. Nós paramos de falar com ele quando ele trabalhava com a tia no salão. Estava tudo bem, aparentemente. Depois a tia dele mandou ele embora junto com o companheiro. Depois disse, ele procurou a imprensa para falar que ia processar o Cid. O Cid já não tinha mais nenhuma sociedade com a ex-mulher, nenhuma relação profissional com ele. Assim eles pararam de se relacionar”, explicou.

Em seguida, Fátima destacou que Roger foi adotado já adulto, no mesmo ano em que ela se casou com o jornalista. Além disso, frisou que Moreira pagou por todo trabalho que o filho adotivo prestou à família.

“Ele foi adotado adulto, não um bebê abandonado. Ele tinha pai e mãe. Ele que deixou pai e mãe para ser adotado pelo Cid, no mesmo ano em que eu casei com o Cid. O Cid cortou relacionamento com ele quando ele saiu falando por aí que estava processando o Cid na Justiça do Trabalho, o que era super injusto na época. Agora está processando o Cid de novo e tá falando de amor. Peço desculpas pelo desabafo, sinto muito por tudo isso. O Cid há 74 anos trabalhando, pagando as contas dele, digno, muito correto. Ele fez a Bíblia completa. O menino ajudou ele na primeira versão, que foram 24 CDs. Ele pagou tudo direitinho para ele. Depois vieram outros técnicos, ele fez a Bíblia completa. Ele acredita bastante na Bíblia. Nós somos humanos, continuamos errando e acertando. Não somos santos, somos pessoas normais. Eu cheguei tarde nessa história. Só queria me posicionar”, finalizou ela.

