Mulher de DJ Ivis se pronuncia após denunciar agressões: ‘Não vou me calar’

Após denunciar nas redes sociais os casos agressão que sofreu dentro de casa, a esposa do DJ Ivis, Pamella Holando, se pronunciou sobre o assunto através dos Stories do Instagram. “Quero e preciso agradecer todo o apoio que estou recebendo. Dizer que não estou bem, mas que estou segura. Eu e minha filha”, escreveu ela.

Em seguida, a companheira do artista desabafou, dizendo que está aliviada em ter exposto tudo que estava vivendo: “Hoje o meu choro é de alívio por ter certeza que Deus está conosco, que nunca mais vou viver o que vivi e que não preciso mais fingir para ajudar ninguém.”

“Não existe fama, status, dinheiro, posição social, contato ou influência que permita ele de ficar impune. Eu me calei por muito tempo. Eu sofria sozinha com minha filha, sem apoio até dos que diziam estar ali para ajudar, que eram coniventes e presenciaram tudo calados, sem interferir, com a desculpa de que eu tinha que aguentar calada”, complementou.

Pamella destacou ainda que muitas pessoas alegavam que esse era o “temperamento” de DJ Ivis e que se ela quisesse conviver com ele teria que se sujeitar. “Não se calem. Não se calem jamais. Eu não vou me calar”, pontuou.

Em outro trecho, a moça declarou: “Por mim e por você, minha filha. Que sentia junto comigo, antes de nascer, a angústia e o medo. Estamos salvas”.

Veja: