Mulher é encontrada morta e seminua no bairro do Poço

A Delegacia de Homicídios deve instaurar inquérito para investigar um homicídio registrado no final da noite deste domingo (4) no bairro do Poço, próximo ao Riacho Salgadinho. Segundo a polícia militar, a vítima foi encontrada com as roupas abaixadas e com lesões na região da cabeça. A polícia foi chamada por populares, que encontraram a…

Google

A Delegacia de Homicídios deve instaurar inquérito para investigar um homicídio registrado no final da noite deste domingo (4) no bairro do Poço, próximo ao Riacho Salgadinho. Segundo a polícia militar, a vítima foi encontrada com as roupas abaixadas e com lesões na região da cabeça.

A polícia foi chamada por populares, que encontraram a vítima às margens do Riacho Salgadinho. Não há qualquer informação sobre como se deu o crime ou a identidade do autor – ou autores. A identidade da jovem também não foi repassada à imprensa.

Foram acionados, além dó Bope, Delegacia de Homicídios, Perícia e IML, que providenciou a remoção do corpo para a sede do Instituto.