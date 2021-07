Mulher é executada a tiros após ter casa invadida por criminosos

Uma mulher de 27 anos, identificada como Beatriz Tenório da Silva, foi executada a tiros durante a madrugada desta quinta-feira (1º), no município de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió. De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta de 00h50, próximo à…

De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta de 00h50, próximo à Praça do Galo, no centro da cidade.

O irmão da vítima informou aos policiais que estava dentro de casa quando dois homens armados arrombaram a porta da residência com barras de ferro, entraram no local e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Beatriz.

Além do crime, os suspeitos levaram uma televisão de 42 polegadas. Segundo a testemunha, os suspeitos são desconhecidos.

Uma equipe pertencente ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para efetuar o socorro da vítima, mas ao chegar ao local, constatou o óbito de Beatriz. O corpo da mulher foi periciado e recolhido pelos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML).

De acordo com as autoridades, a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo na cabeça, além de ferimentos no ombro e no braço. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).