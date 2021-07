Mulher tenta abrir porta durante voo e é amarrada; assista

Um vídeo que mostra uma mulher que precisou ser amarrada com fita adesiva no assento após se descontrolar durante um voo viralizou nas redes sociais. A jovem que divulgou as imagens relatou que a passageira tentou se jogar do avião e atacou os demais tripulantes.

“Ela teve um colapso, e se sentiu a urgência de deixar o avião. Ela dizia precisar deixar a aeronave e foi ate a porta e começou a bater nela, gritando que precisava deixar o local”, relatou a jovem.

A mulher foi levada a um hospital e medicada após desembarcar.