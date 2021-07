Murici-AL 2 x 3 Atlético-BA – Carcará vence a primeira na Série D e complica vida do adversário

Murici, AL, 10 (AFI) – Murici-AL e Atlético-BA se enfrentaram em um dos jogos que movimentaram a sexta rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D na tarde deste sábado (10) e fizeram um grande jogo. Jogando no Estádio José Gomes da Costa, em Murici, o time baiano venceu o Verdão, de virada, pelo placar de 3 a 2. Além de ter conquistado o primeiro resultado positivo, o Carcará complicou a vida do adversário no Grupo A4.

Com o resultado, o time baiano aparece na quinta colocação da chave, com seis pontos, na briga pela classificação para a sequência do campeonato nacional. Já o Murici vive um momento totalmente diferente na tabela, pois segue em oitavo, com três somados.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

DETALHES DO DUELO

Quem pulou na frente foi a equipe mandante. Igor, de pênalti, abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. Só que o Atlético-BA virou antes do intervalo. Aos 25, John John empatou. Depois, aos 43, Rober fez de pênalti e conseguiu a virada.

Só que, aos 18 do segundo tempo, Igor converteu outra penalidade e deixou tudo igual. Mas, aos 45 minutos, Jeam mandou para as redes e garantiu a vitória do Atlético-BA.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da sétima rodada do Grupo A4 da Série D. No sábado (17), o Atlético-BA recebe o Sergipe-SE, no Estádio Carneirão, às 16h. Já no dia seguinte, no domingo (18), o Murici visita o Juazeirense-BA, no Estádio Adauto Moraes, às 16h.