Musical em homenagem à Batatinha encerra temporada neste domingo (1°)

Depois de três apresentações onlines, o musical “Sua Majestade Oscar da Penha, o Batatinha” se despede desta temporada no domingo (1º), às 19h, no Novo Vila Virtual. Os ingressos custam R$10, R$20 e R$30 e podem ser comprados no sympla. Após o encerramento, uma live aberta ao público vai reunir a equipe, a partir das 20h.

Em cena, Diogo Lopes Filho atua no espetáculo virtual dirigido por Márcio Meirelles, com texto de Fábio Espírito Santo e direção musical de Jarbas Bittencourt. O projeto é realizado pela Via Press Comunicação, com direção geral de Elaine Hazin, e por Paula Hazin. O roteiro parte dos caminhos do sambista baiano e suas composições gravadas por vários artistas da MPB. Diogo Lopes Filho é acompanhado por uma banda ao vivo formada por Vanessa Melo, Duarte Velloso e Arthur Oliveira.

Gráfico de profissão e sambista nas horas vagas, Oscar da Penha ganhou o apelido de Batatinha em um programa de rádio, quando foi apresentado dessa forma por Antônio Maria. Em seus sambas, temas recorrentes como melancolia, sofrimento e Carnaval atestam a versatilidade criativa de Batatinha e ganham espaço no musical, que investe em uma viagem pelo repertório do músico.

“Sua excelência Oscar da Penha, o Batatinha” tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.