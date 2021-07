Mutirão da 2ª dose contra covid-19 é realizado neste sábado (24)

A Prefeitura de Salvador anunciou a realização de um mutirão para aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado (24). As pessoas que estão com a data de reforço da vacina Oxford, marcada até o dia 5 de agosto, já podem procurar os pontos de imunização assim como aqueles que devem tomar a 2ª dose da CoronaVac, com data de retorno marcada até o dia 25 de julho.

O atendimento será das 08h às 16h e todos os pontos de imunização, entre drives e postos fixos, funcionarão exclusivamente para esse público.