‘Na Cama Maltrata’: Japinha Conde lança clipe no estilo faroeste

Famosa pelo hit ‘Romance Desapegado’ Japinha Conde lançou nesta quinta-feira (22) a música ‘Na Cama Maltrata’ em todas as plataformas digitais. Com a temática do Velho Oeste as gravações ocorreram em Fortaleza, no Ceará.

“O clipe veio na hora certa. Toda caracterização ficou linda e trazer essa mensagem de que hoje a mulher sabe seu valor e que ela pode ir e estar com quem quiser me deixaram muito feliz e animada. Estou ansiosa para saber a reação do público “, comenta a artista.



Assista abaixo: