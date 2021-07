Na data do aniversário de João Paulo, Daniel presta homenagem ao parceiro

No dia em que João Paulo teria feito 61 anos de idade, Daniel, que formava dupla com o cantor, prestou uma homenagem ao companheiro, que morreu em um trágico acidente de carro em 1997.

João Paulo e Daniel fizeram um sucesso meteórico nos anos 1990 no Brasil. Foi no auge do sucesso que João sofreu o acidente, na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, quando voltava de um show em São Caetano do Sul, indo em direção a Brotas, no interior paulista.