Na reta final de ‘A Vida da Gente’, Dora faz a fila andar e esquece Marcos com novo amor

Dora (Malu Galli) vai superar Marcos (Ângelo Antônio) no final de ‘A Vida da Gente’. Ela vai contar com a ajuda de Celina (Leona Cavalli’, que vai arrastar a amiga até um bar para apresentá-la a Sérgio (Marcelo Valle), primo da pediatra. A mãe de Olívia (Anna Rita Cerqueira) engatará um romance com ele.

O casamento de Dora com Marcos chegará ao fim após ela constatar que o marido não se esforça para conseguir um novo emprego. “Eu confesso que achei um despropósito você marcar num bar a essa altura dos acontecimentos. Uma hora dessas era para estar em casa com as pernas para cima”, reclamará Dora, ao ver a profissional de saúde em adiantado estado de gravidez.

“Despropósito era você ficar enfurnada em casa sofrendo por uma história que não tinha solução, né?”, acrescentará Celina. “Ai, repete isso para mim para ver se entra na minha cabeça”, pedirá Dora. As cenas irão ao ar na próxima quarta-feira (4).

Dora ficará surpresa com a chegada de e Sérgio. “O que é isso? Você marcou com o seu primo aqui?”, perguntará a mulher. “Eu não te avisei nada para você não encrencar. Ele é uma raridade. Sensível, mas com um pé no real”, elogiará a colega de Lúcio (Thiago Lacerda).

“Eu acho que eu demorei tanto para chegar que fiquei com medo de te encontrar só na maternidade”, brincará o bonitão para entrar na conversa. “Eu confesso que não seria ruim. E, por falar nisso, eu acho que vou ter de dormir. Estou com muito sono. Vocês não vão ficar bravos de ficarem aqui sozinhos, né”, disparará Celina. “Eu te levo então”, emendará Dora para fugir da saia justa. “Não precisa, tem táxi na porta. Boa noite e até amanhã”, arrematará a grávida.