Namorado de Marina Ruy Barbosa decide deixar política para preservar a atriz

Guilherme Mussi, namorado de Marina Ruy Barbosa deixará a vida política no ano que vem, de acordo com a coluna “Retratos da Vida”, do jornal Extra. O motivo da decisão é preservar a atriz. O parlamentar concluiu que para a relação vingar ele precisa abdicar da carreira na política. Os dois estão juntos desde o início deste ano.