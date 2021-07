‘Não quero desculpa por Twitter após 13 anos’, diz Luana Piovani sobre Dado Dolabella

A atriz Luana Piovani se pronunciou sobre o pedido de perdão público do seu ex-namorado Dado Dolabella. Os artistas eram noivos em 2008, mas relação terminou após Luana denunciar agressão. Na última terça-feira (13), Dado comentou em postagem em que a atriz falava sobre o caso do DJ Ivis, que também agrediu a esposa. No comentário deixado, Dolabella diz amar a ex.

Em entrevista ao UOL, Luana disse que o ator nunca pediu desculpas pessoalmente. ” Aquilo de falar que me ama… Para mim aquilo foi sarcasmo, coisa de malandrinho carioca. Como assim? Vai falar isso 13 anos depois e pelo Twitter? Por que não me falou pessoalmente? Quando me encontrou dois meses depois não botou 15 amigos me chamando de ‘piranha’ no Baixo Leblon? Acha que vou ligar para desculpas pela internet?”, desabafou Luana.

Ela ainda falou sobre a dificuldade de falar sobre o tema na época. “Meu caso foi difícil. Não era um momento onde era moda, não se falava em denunciar. Não tinha essa consciência das pessoas. E não tinha hashtag. Ele não ganhou um reality como se nada tivesse acontecido?”, afirmou.

Segundo Luana, depois que ela denunciou a agressão, um tapa na cara em uma festa no Rio, outras mulheres relataram situações parecidas. “Três ex namoradas dele vieram me dizer que já tinham sido agredidas. Eu falei: “nossa, que legal, só me avisaram agora”. Se tivessem avisado antes, eu não teria namorado ele”, disparou.