‘Não sabe batizar, não?’: vídeo de batismo de menino baiano viraliza nas redes sociais

Davi Henrique, de apenas 6 anos, conquistou a internet com a sua espontaneidade. No momento de seu batismo, o garoto de Vitória da Conquista fez uma pergunta inusitada ao diácono e arrancou risadas de todos que estavam presentes.

Assustado com a água, Davi resolveu dar um ‘puxão de orelha’ no religioso: “Não pega minha cabeça, moço, que está ardendo. Não está sabendo batizar, não?”. Todos caíram na risada, inclusive o diácono, que ao final do vídeo pergunta se fez um bom trabalho. Confira:

O registro foi publicado na última quarta-feira (27) e já atingiu mais de quatro milhões de visualizações. A mãe de Davi, Jucimara Araújo, comentou que ficou feliz pelo vídeo ter alegrado o dia de muitos brasileiros em um ano tão difícil de pandemia. Já o garoto foi direto ao ponto ao explicar o motivo da pressa no dia do batizado: “Eu queria ir embora para assistir desenho”, disse ao G1.