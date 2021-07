Narcisa Tamborindeguy posta foto antiga com Boninho: ‘Jovens, magros e bonitos’

Antes de Ana Furtado, o diretor Boninho foi casado com a socialite Narcisa Tamborindeguy. Nesta quinta-feira (29), o ícone de ‘Mulheres Ricas’ postou uma foto do fundo do baú onde ela e o Big Boss aparecem jovens e felizes.

“Magros, jovens e bonitos”, escreveu Narcisa. Os internautas se surpreenderam com o ‘Boninho dos anos 80’: “O Boninho era gatinho, hein?”, comentou uma seguidora. Confira o clique:

Boninho e Narcisa foram casados entre os anos de 1983 e 1986. Juntos, são pais de são pais de Marianna Tamborindeguy de Oliveira. Depois de Narcisa, o diretor trocou alianças com a atriz Kátia D’Ávila, com quem teve seu segundo filho, Pedro Oliveira. Em 200, Boninho se casou com Ana Furtado, com quem está junto até hoje e tem uma filha, a adolescente Isabella Oliveira.