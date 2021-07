Nasce o filho de Bianca Andrade e Fred: ‘apaixonada’

Fim da curiosidade! O filho de Bianca Andrade e Fred nasceu na noite de quinta-feira (15). O pequeno Cris veio ao mundo pesando 3.7 kg e com 51 cm de altura. A empresária compartilhou a novidade com os fãs por meio do instagram.

“Depois de 20 horas em trabalho de parto, posso dizer que vivemos o momento mais mágico das nossas vida. ???? Nosso baby Cris nasceu de parto normal, canceriano do dia 15 de Julho, às 21:14, com 51 cm e 3,7kg de muita gostosura! Ele é tão lindo, gente! COMPLETAMENTE APAIXONADA. Já já volto pra contar mais! ????”, escreveu a ex-BBB.

[saiba_mais]]