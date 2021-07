Nathalia Dill leva a filha para conhecer a praia e posta fotos com corpo real

A manhã desta quinta-feira (15) foi especial para a atriz Nathalia Dill. Ela aproveitou o sol para levar a filha Eva, de 6 meses, para conhecer a praia. Nos cliques, a fofura da pequena e o corpo da atriz chamaram a atenção dos seguidores.

“Uma aventura. É tanta coisa q tem q levar q a cabeça fica tonta”, brincou a atriz. “Será q ela vai gostar tanto de praia quanto a mãe?”, escreveu na legenda de outra foto compartilhada. A humorista e apresentadora Tatá Werneck, mãe da pequena Clara Maria, aproveitou para tecer elogios à Eva: “Que delícia”, escreveu.

Além da bebê, um tema especial chamou atenção dos seguires: nas fotos, a atriz aparece de biquini e com um corpo fora do padrão e pouco parecido com as capas de revistas.”Até que fim uma recém mãe de biquíni normal na praia. Quebrando padrões”, escreveu uma fã. “Parabéns por mostrar uma foto sem edição, te acho linda, de qualquer jeito”, escreveu outra seguidora se referindo ao corpo real mostrado pela artista.