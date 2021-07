Náutico 1 x 1 Brusque – De azul, Náutico empata com Brusque e segue isolado na ponta da Série B

Recife, PE, 24 (AFI) – Vestindo uma camisa azul, com detalhes dourados em homenagem ao Rio Capibaribe, o Náutico empatou com o Brusque, por 1 a 1, neste sábado à noite, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo com o uniforme número três, fora dos padrões – vermelho e branco – o time pernambucano segue na liderança isolada, agora com 30 pontos.

Mesmo invicto há 26 jogos (14 pela Série B), o Náutico corre risco de perder a liderança, porque tem dois jogos a mais – 14 a 12 – do que Coritiba, vice-líder com 25 pontos. O Brusque faz campanha regular, com 20 pontos em oitavo lugar, sem perder há três rodadas.

O JOGO

Dono da casa, o Náutico tratou logo de abrir o placar para impor respeito. A jogada começou com o avanço de Vinícius pelo lado esquerdo da área. Ele rolou a bola para o meio, onde Kieza virou o pé e deu um toque de chapa no canto esquerdo do goleiro, aos 15 minutos. Há seis jogos ele não balançava as redes, por isso, comemorou muito.

Um pouco antes, porém, o time pernambucano tinha sofrido a sua primeira baixa: o meia Jean Carlos, destaque do time com sete gols, sentiu uma lesão na parte posterior da coxa direita e pediu pra sair. Em seu lugar entrou Giovanny.

Aos 23 minutos, outra baixa no Náutico. Kieza pisou num buraco e torceu o tornozelo, deixando o campo de maca. Em seu lugar entrou Paiva. Um pouco depois, aos 24 minutos, num contra-ataque, Thiago Alagoano foi lançado livre e balançou as redes para o Brusque, mas a arbitragem anotou o impedimento. Os catarinenses reclamaram muito da anulação do gol.

CHOVE CHUVA

O segundo tempo começou debaixo de chuva. O Brusque passou a ser mais agressivos, explorando mais o lado esquerdo de seu ataque. Foi por ali que começou o lance do empate. Em falta, Airton fez o levantamento perfeito na grande área, onde o zagueiro Éverton Alemão subiu e testou para baixo no canto direito de Alex Alves. Tudo igual aos 20 minutos.

Depois disso, o impaciente técnico Hélio dos Anjos ainda tentou fazer mudanças no time, gritou muito à beira do gramado, reclamando de quem entrou sem a mesma energia de quem saiu. Um deles foi Breno, que cometeu falta e recebeu foi advertido pelo árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima que, de brincadeira, ainda puxou o cabelo, de leve, do jogador antes de apresentar o cartão amarelo.

O Brusque soube administrar o resultado, considerado importante por ser conquistado fora de casa.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela 15.ª rodada, O Náutico vai enfrentar o Coritiba, sexta-feira, às 20 horas, na capital do Paraná. O Brusque vai recebe o Confiança, no sábado, às 21 horas.