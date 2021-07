Náutico 2 x 1 Brasil-RS – De virada, líder Timbu aumenta invencibilidade na Série B

Recife, PE, 21 (AFI) – Ninguém para o líder Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o time pernambucano até saiu atrás no placar, mas virou sobre o Brasil-RS e venceu por 2 a 1, nos Aflitos, em Recife (PE), pela 13.ª rodada. O nome do jogo foi o meia Jean Carlos com dois gols marcados.

Este foi o 13º jogo sem derrota do Náutico no campeonato, aumentando ainda mais o recorde alcançado no último final de semana, quando empatou com o Vasco por 1 a 1 e superou a marca de 12 partidas de invencibilidade que pertencia ao Corinthians desde 2008. Campanha que mantém o time pernambucano na liderança, agora com 29 pontos.

Já o Brasil-RS segue em situação delicada na classificação. Com a derrota, os gaúchos permaneceram com os mesmos 11 pontos, só que perderam uma posição e aparecem em 16º – mesma pontuação que o Cruzeiro (17.º), só que com melhor saldo de gols: -4 a -7.

CONFIRA OS GOLS DA VITÓRIA DO NÁUTICO SOBRE O BRASIL-RS

INÍCIO DE JOGO ANIMADOR

Com bola rolando, o Náutico foi surpreendido e logo no primeiro minuto viu o Brasil-RS abrir o placar. O goleiro Alex Alves saiu estabanado, Netto tocou para o meio da área e Ramon dividiu com a marcação para mandar para as redes, deixando os gaúchos em vantagem.

Só que o Náutico não se abateu em campo e empatou aos nove minutos. Rafinha tabelou com Vinicius, que cruzou rasteiro e encontrou Jean Carlos, livre de marcação, para concluir para o gol. Animado, o time pernambucano foi para cima e encontrou o segundo gol aos 31, novamente em Jean Carlos, só que desta vez em linda cobrança de falta.

EQUILÍBRIO E VITÓRIA DO TIMBU

No segundo tempo o Brasil-RS melhorou a marcação e equilibrou as ações em campo. Apesar disso o time gaúcho apresentou inúmeras dificuldades para finalizar, facilitando a vida dos adversários.

Um pouco mais sumido em campo, mas numa grande fase, o atacante Jean Carlos seguiu criando as melhores chances do Náutico. Aos 13 ele arriscou chute de longe e parou no goleiro Matheus Nogueira.

E já na reta final da partida, aos 31, Jean Carlos roubou bola no campo de ataque e tocou para Kieza, que sozinho não conseguiu completar para as redes. O detalhe é que o goleiro já estava batido no lance. Um lance inacreditável que manteve o placar em 2 a 1 até o apito final.

PRÓXIMOS JOGOS

O Náutico volta a campo no sábado para enfrentar o Brusque, às 19h30, novamente nos Aflitos, em Recife (PE). Enquanto o Brasil-RS jogará no domingo diante do Avaí, às 20h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC).