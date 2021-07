Náutico 5 x 0 Operário – Timbu mostra porque é o líder da Série B

Recife, PE, 02 (AFI) – O Náutico fez valer a força do elenco na noite desta sexta-feira para garantir a manutenção da liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo com desfalques importantes, o time goleou o Operário, por 5 a 0, nos Aflitos, na abertura da nona rodada.

Único invicto no campeonato, o Náutico contou com dois gols de Paiva – Marciel, Jean Carlos e Iago Dias também marcaram – para encerrar uma sequência de empates e chegar aos 21 pontos. O Operário, por sua vez, acumulou o quarto jogo seguido sem vitória e estacionou nos 12 pontos, em sexto lugar.

TIMBU EFICIENTE

Mesmo jogando fora de casa, o Operário começou a partida em cima do Náutico, mas levou um balde de água fria aos oito minutos. Marciel aproveitou desvio após cobrança de escanteio e encheu o pé para abrir o placar nos Aflitos. Aí o confronto ficou afeição para o time pernambucano.

Aos 28, Vinícius lançou Paiva, que invadiu a área, cortou a marcação e ampliou. O Operário teve chances para diminuir ainda antes do intervalo, mas falou acertar a direção do gol. Quando isso aconteceu, Alex Alves defendeu cabeçada de Alex Silva.

VIROU GOLEADA

Logo aos cinco minutos do segundo tempo, o Náutico fez o terceiro ao encaixar mais um perfeito contra-ataque. Vinícius escapou pela esquerda e cruzou para Jean Carlos, que teve tempo de dominar e tirar de Simão. O Operário sentiu e viu Paiva marcar mais um aos dez.

Em busca do “gol de honra”, o time paranaense reclamou de um pênalti não marcado depois de Paulo Sérgio chutar em cima de Wagner Leonardo. Mas quem balançou as redes foi novamente o Náutico. Aos 45, o estreante Iago Dias recebeu de Guilherme Nunes e, como a zaga adversária parou pedindo impedimento, só teve o trabalho de bater por cobertura na saída de Simão.

PRÓXIMOS JOGOS

O Náutico volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Goiás, às 21h30, no Hailé Pinheiro, em Goiânia. No sábado, o Operário recebe o Brasil de Pelotas, às 11 horas, no Germano Krüger, em Ponta Grossa. Os jogos são válidos pela décima rodada.