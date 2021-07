Náutico x Brasil – Após bater recorde, Timbu busca manter o ritmo

Recife, PE, 20 (AFI) – No Aflitos, quarta-feira às 21h30, o líder Náutico tenta manter a brilhante sequência invicta no Campeonato Brasileiro Série B. O desafiante, na 13ª rodada, é o Brasil de Pelotas. Contra o Vasco, no último jogo, o Timbu quebrou o recorde do melhor início sem perder na história da competição. Será que o gás mantém?

O Náutico está no topo de forma isolada com 26 pontos. O vice-líder Coritiba, porém, tem 24 com uma partida a menos, que será disputada no dia 3 de agosto contra o Brusque. O Xavante é o primeiro time fora da zona de rebaixamento (16°) com 11 pontos. Apenas um acima de 17° e dois dos últimos três na classificação: Vitória, Ponte Preta e Londrina.

ELENCO LIMPO

Com o retorno de Kieza na última rodada, o treinador Hélio dos Anjos conta com os principais jogadores do Náutico à disposição. O comandante, por isso, não deverá mudar os 11 iniciais que entrou em campo contra o Vasco no empate em 1 a 1.

O próprio atacante, pode ser a única dúvida caso não esteja 100%. Kieza estava afastado após contrair a Chikungunya e, na sua vaga, Guilhermo Paiva atuou.

O SUBSTITUTO FEZ GOL… E AÍ?

O técnico Claudio Tencatti terá reforços para o duelo. Os zagueiros Ícaro e Heverton, suspensos por acúmulo de cartões amarelos (3), estão de volta e devem retornar ao time titular.

O problema, porém, é que o lateral-direito Vidal entrou no último jogo e marcou o gol do triunfo sobre o Vitória por 1 a 0. Se quiser manter o lateral e encaixar os defensores, pode voltar à formação com três zagueiros utilizada na 11ª rodada.