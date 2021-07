Náutico x Brusque – Líder Timbu não é o único inimigo do Quadricolor, o território também assusta

Recife, PE, 23 (AFI) – No sábado, às 19h30, o Náutico entra em campo para manter a ótima sequência no Campeonato Brasileiro Série B. O Timbu está invicto até o momento e recebe, no Aflitos, o Brusque pela 14ª rodada.

O Náutico é líder com 29 pontos em 13 jogos e tem o Coritiba na cola. O Coxa está a 4 de distância, mas tem uma partida adiada, por conta da Copa do Brasil, justamente contra o Brusque, pela quinta rodada. O confronto será disputado no dia 3 de agosto.

O Quadricolor está em oitavo lugar a quatro pontos do Guarani, que abre o G4 com 23. A campanha irregular do time conta com seis vitórias e cinco empates, além de um empate.

NUNCA VENCEU NO NORDESTE

A missão do Brusque não é difícil apenas por conta do Náutico, que está invicto e é o líder. Nos cincos jogos da equipe na região Nordeste, todos acabaram com vitória dos mandantes.

O Quadricolor perdeu para Juazeirense, Ceará, Santa Cruz, Retrô e Vitória. Foram apenas três gols marcados e 13 sofridos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Hélio dos Anjos conta com o retorno do titular Matheus Trindade. O meio-campista cumpriu suspensão na vitória do Náutico por 2 a 1 sobre o Brasil e deve ser o titular.

Na última rodada, Djavan começou a partida e foi substituído por Lucas Paraíba, que foi expulso. Lucas se junta aos lesionados Hereda, Yago e Álvaro. A entrada de Matheus Trindade, provavelmente, será a única alteração do técnico.

Foto: Jefferson Alves/Brusque FC



Mais uma vez, o Brusque não contará com o comandante Jerson Testoni. Ele foi suspenso pela segunda vez na temporada, no triunfo sobre o Vila Nova por 1 a 0. Acreditava-se que o árbitro iria anular o cartão, mas a súmula condenou o treinador.

Em campo, porém, o Quadricolor não possui novas ausências e deve manter o time titular que venceu na última partida. À beira do gramado, estará o auxiliar-técnico Luan Carlos Neto.