Nego do Borel é indiciado por violência doméstica contra ex-namorada

Após investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o cantor Nego Borel foi indiciado pelo crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, contra sua ex-namorada, Swellen Sauer. Os dois tiveram um relacionamento entre os anos de 2012 e 2015.

As declarações da moça se assemelham as da atriz Duda Reis, que divulgou os crimes cometidos pelo famoso através das redes sociais, no início deste ano. A jovem foi a primeira a denunciar o caso. Na época, ela informou que foi vítima de agressões, ameaças, estupro de vulnerável, injúrio, além de ter contraído HPV (infecção transmitida sexualmente) em decorrência das relações extraconjugais que o músico mantinha.

Após Duda falar abertamente sobre o assunto, Swellen tornou público tudo o que sofreu na época que estava com Nego do Borel. A assessora relatou ter tomado um soco na costela em uma boate e uma tentativa de enforcamento com o cabo de carregador de celular na época que namoravam. A versão foi confirmada por testemunhas.