A Neoway oferece 20 vagas de emprego para diversas funções. Há chances para atuação na sede da empresa, em Florianópolis, em Santa Catarina, e também para trabalho remoto, de qualquer região do país.

Atualmente, as oportunidades são para analista de testes, desenvolvedor full stack, analista de BI, analista comercial, analista de compras, analista de dados, analista de customer success, estágio em customer success, engenheiro de dados, cientista de dados, analista de gente e gestão, analista de marketing, estágio em marketing, analista de pré-vendas, coordenador de big data analytics, product owner, analista de desenvolvimento backend, analista de desenvolvimento de sistemas, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição, mas além da capacitação técnica, a Neoway busca pessoas que compartilhem dos seus valores e tenham bom relacionamento interpessoal, foco em resultados e saibam trabalhar em equipe.

Com um ambiente descontraído, a empresa utiliza tecnologia de ponta em todos os seus processos para garantir o crescimento do negócio e da equipe. Além disso, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como:

Vale Alimentação;

Vale Refeição;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Gympass;

Auxílio home-office;

Vale Transporte (após a pandemia);

Horário Flexível;

Day off no aniversário; e

Seguro de Vida.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela Neoway deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/neoway/ e cadastrar seu currículo para participar do processo seletivo.

Não há uma data limite para inscrição, de modo que as posições ficarão disponíveis até o preenchimento.

