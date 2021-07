Neymar está ‘de olho’ em atriz que já trabalhou com Bruna Marquezine, diz jornal

Solteiro, Neymar segue em busca de novos affairs. Após ter paquerado a funkeira e influenciadora Lara Silva, as atenções do jogador estão voltadas para outra ruiva. Trata-se de Bruna Altieri, atriz de 21 anos, que foi colega de elenco de Bruna Marquezine em “Deus salve o rei”. As informações são do jornal Extra.