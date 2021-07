Neymar leva ex-affair de Arthur Picoli para final da Copa América

De acordo com o jornal Extra, entre as convidadas estava a influenciadora digital Hemilly Bellon, do Espírito Santo. Ela é ex-affair do ex-BBB Arhur Picoli, que se relacionou com Carla Diaz no reality. A jovem, segundo o jornal, vive um flerte virtual com Neymar há alguns meses. O jogador, inclusive, curte todas as fotos dela de biquíni.