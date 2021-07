Nicole Bahls posta foto do casamento após anunciar separação e rebate ataques

Nicole Bahls anunciou no fim de semana que o seu casamento com Marcelo Bimbim havia chego ao fim. O assunto tomou conta da internet e rendeu muitos comentários nas publicações da ex-panicat. Inclusive, alguns internautas criticaram a modelo após ela compartilhar uma foto do dia casamento para parabenizar o amigo, David Brazil.

“Eu não entendi. Ela acabou de se separar e postou uma foto do casamento para homenagear um amigo. Amigo que foi padrinho de um casamento que acabou. Doideira”, citou uma. “Nicole e o meme. Largou hoje e posta foto de vestido de noiva”, complementou outra.

Sem se abater, Nicole apenas rebateu: “Maturidade, não é porque me separei que tenho que esquecer tudo de um dia pro outro. As coisas acontecem naturalmente no tempo de Deus e como ele achar melhor. E não tem outra pessoa na minha vida ainda então problema nenhum a foto ser do meu casamento.”

Veja: