Nicole Bahls reage sobre vídeos de Marcelo Bimbi com outra mulher: ‘Livramento’

Desde o anúncio do fim do casamento entre Nicole Bahls e Marcelo Bimbim, no fim de semana, muitos boatos começaram a surgir de qual teria sido o real motivo da separação. Porém, nos últimos dias, vídeos e prints de conversas do ex-marido da modelo com a influencer Maryllia Gabriela começaram a circular na web.

Em entrevista à Quem, a ex-panicat afirmou as imagens só serviram para mostrar que o seu relacionamento não estava dando certo. “Tenho saúde, oportunidade de trabalho. Não temos que aceitar ficar sofrendo. Temos que lembrar o que não foi bom fica mais fácil”, enfatizou.

Nicole definiu o ocorrido como “um livramento”. “Deus mostra tudo. Usou a menina pra me mostrar”, garantiu ela.

Apesar do ocorrido, a famosa destacou que continuará mantendo a maturidade sobre os assuntos relacionados a Marcelo. “Não é porque me separei que tenho que esquecer tudo de um dia pro outro. As coisas acontecem naturalmente no tempo de Deus e como ele achar melhor. E não tem outra pessoa na minha vida ainda, então, problema nenhum a foto ser do meu casamento”, disse.

A modelo e o empresário estavam casados desde dezembro de 2018 e, no fim de 2019, chegaram a se separar rapidamente, reatando logo em seguida.

Veja: