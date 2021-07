No ‘A Eliminação’, Carol Peixinho rememora Prova da Comida e relação com Bil: ‘Estava rolando um clima’ | No Limite

“A xepa (do BBB) é luxo máximo. São 20 e poucos dias sem lavar a cabeleira, tivemos que batalhar para ganhar creme dental (em No Limite). É perrengue atrás de perrengue, mas é incrível como a gente vai se moldando”.

Carol ainda contou, claro, como foi a tão esperada experiência com o bufê exótico do programa.

“O choro quando acabou a Prova da Comida, era porque eu sabia (que iria sair). Eu esperei muito essa prova, eu queria participar. Fui pra prova muito confiante. Eu tenho paladar de fato exótico. Aquelas coisas são nojentas, mas falei: ‘gente, eu como qualquer coisa que colocarem aí’.”

Segundo ela, o pior do cardápio foram as baratas de Madagascar. Carol também ficou impressionada com os olhos de cabra: “O olho, eu tive uma dificuldade de morder o primeiro e sentir como ele era”.

Quando perguntada sobre a relação com Bil, a baiana brincou:

“Achei que vocês iam pular essa parte. Como é que vocês querem um romance no perrengue? Estava rolando um clima, sim, mas era muito cedo ainda, estava começando o programa. Mas rolou um clima bacana”.

A ex-participante ainda comentou o jogo de Jéssica após a junção das tribos. A personal trainer votou em Kaysar, antigo companheiro da tribo Calango, na semana passada. “O choque de André nesse últimos dias, no dia do Portal do Kaysar, foi tipo ‘o que aconteceu?’. A gente acabou de sair do nosso acampamento e falou: ‘vamos honrar (a tribo) até não poder mais'”, contou Carol.

“Ela bate muito nessa tecla que deixou lá fora tudo o que viveu no BBB. Era nítido que ela tem algo mal resolvido com Kaysar”, opinou.

Por fim, a baiana declarou torcida para André. “A gente se aliou no olhar e eu pude contar com ele em vários momentos. Quero muito que ele fique até o final. E, no outro time, Paula tem esse espírito de liderança, é uma pessoa que vai para as provas com gás, ela é guerreira”, completou.

