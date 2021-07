No ‘A Eliminação’, Kaysar declara torcida para Viegas e comenta relação com Jéssica | No Limite

Em seguida, Kaysar garantiu que o episódio foi resolvido. “Falei: ‘vamos virar a página’. Depois, tive mais uma conversa com ela, para finalmente acabar com todo esse conflito, esse afastamento. Para mim, não tem mais nada.”

‘No Limite’: Kaysar conversa com Andre Marques no ‘A Eliminação’ — Foto: Multishow

O A Eliminação vai ao ar toda quarta-feira no Multishow, logo após a reprise do No Limite no canal. Já aos domingos, a conversa com o eliminado da semana é exibida na Globo, depois do Fantástico.