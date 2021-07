No documentário, Juliette fala sobre momentos com a irmã na UTI: ‘perdi a fé’

No segundo episódio do documentário ‘Você Nunca Esteve Sozinha’, da Globoplay, Juliette revelou os momentos que passou ao lado irmã quando ela foi internada após sofrer um Acidente Vascular Cerebral.

Julienne, irmã da campeã do BBB, foi levada para um hospital público e Juliette tentou transferi-la para um outro hospital para que ela tivesse um atendimento melhor. A ex-namorada de Julienne, Sabrina Oliviera, contou do empenho da maquiadora naquele momento.

“Eu consegui ver esse lado de leoa [da Juliette] quando ela tentou resolver a situação. Em questão de horas, ela conseguiu transferir a irmã dela de hospital”, disse.

Juliette foi na ambulância com a irmã até o hospital para onde foi transferida e internada com AVC.

“Ela não conseguia falar porque estava com metade do corpo paralisado. [Pensou] Vou fazer uma piada para ver se ela está me escutando. ‘Ainda bem que tu fizestes depilação, né?’ Ela riu, está consciente”.

No mesmo dia, Julienne entrou em coma e passou por uma cirurgia. Juliette foi autorizada a entrar no quarto e fazer uma oração.

“Eu me ajoelhei, levantei e peguei na mão dela. Enninha, se você estiver me escutando aperta. Ela apertou. O médico falou, ‘isso são espasmos’. Falei, não é. Pisca o olho, por favor. Ela piscou. Eu falei, pisca duas vezes. Ela piscou duas vezes”, relatou a vencedora do BBB21.

Juliette ainda relatou o momento que soube da morte da irmã, quando o médico dela noticiou o ocorrido com os olhos lacrimejando. Durante o documentário, ela disse que cogitou desistir da vida.

“Eu perdi minha fé, perdi tudo. A minha mãe, coitada, ficava desesperada…todos os dias ela ia chorar na minha cama. Ela pedia para eu não fazer isso porque ela não ia aguentar perder duas filhas. Eu não tinha escolha? ia matar minha mãe também. Não podia fazer isso com ela. Engoli no seco e falei, ‘vou viver. Não vou fazer isso com a senhora'”, contou a maquiadora.