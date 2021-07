‘No Limite’: acompanhe o nono episódio | No Limite

Viegas, Elana, Paula e Zulu, da tribo Carcará, no nono episódio do ‘No Limite’ — Foto: Globo

Calango e Carcará foram avisadas que precisavam fazer as mochilas e encontrar Andre Marques . “Estou achando que junta e vai para lá. A gente vai ver se eles estiverem de mochila”, arriscou o palpite Carol Peixinho. Antes de sair do acampamento, a tribo Calango se concentrou e reforçou união entre os integrantes.

Zulu vibra após vitória acirrada em desafio do nono episódio do ‘No Limite’ — Foto: Globo

Diante de Andre Marques, os participantes descobriram que, no final da prova, as tribos iriam se desfazer. Eles virariam uma única tribo: Jandaia. Em homenagem, esse era o último desafio entre Calango e Carcará.

As equipes precisavam arrastar caixas, montar uma frase e subir em uma torre. Vencia quem terminasse o desafio primeiro. Carcará esteve à frente boa parte do desafio e Zulu deu todo o ritmo da vitória da equipe. No final da prova, o treinador e Viegas conquistaram o colar da imunidade ao escolherem as caixas premiadas.