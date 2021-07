‘No Limite’: André, Carol e Jéssica opinam sobre desunião dos membros da Calango | No Limite

Em papo com o Gshow, ela desabafa: “Todos os integrantes sacaram isso, menos a Jéssica. Quando conversamos sobre o Portal [da Eliminação] daquele dia e ela me disse que iria no Kaysar, tentei relembrá-la de todas as formas sobre o que havíamos combinado na saída do nosso acampamento, sobre como conseguiríamos nos manter no jogo e tentei convencê-la a mudar essa decisão. Mas sem sucesso. Ela preferiu romper e foi aí que ferrou com os Calangos, inclusive com ela também. Não havia mais nada a ser feito a não ser respeitar a decisão dela.”