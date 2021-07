‘No Limite’: Assista às viradas emocionantes das tribos Calango e Carcará | No Limite

No primeiro desafio do ‘No Limite’, tribo Carcará ganhou de virada — Foto: Globo

Logo no primeiro desafio do No Limite, a tribo Carcará começou atrás, mas não desistiu e virou o jogo, garantindo o acampamento VIP. Já no sétimo episódio, Calango iniciou a Prova da Imunidade com uma boa vantagem, mas logo foi alcançada pela Carcará. Certeira, Elana acertou o último saco de areia em um cesto e deixou a tribo adversária no “quase”.