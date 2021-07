‘No Limite’: banquete com olhos de cabra, baratas e larvas vivas e shot de fígado cru: confira tudo o que rolou no reality | No Limite

Antes da eliminação, o desafio de pratos exóticos era o mais aguardado tanto por fãs do programa quanto pelos participantes da disputa. Os competidores precisaram passaram por três pratos e, quem conseguisse chegar à etapa final, encarava um drink especial. Estava fora da prova quem não conseguisse comer, cuspisse, vomitasse ou não engolisse a comida. André ficou de fora do desafio porque ganhou uma imunidade.

A segunda etapa foi com baratas de Madagascar. Carol Peixinho colocou a barata inteira na boca e mastigou. A outra barata ia fugir do pote e a baiana a mastigou também. Elana e Zulu partiram para a segunda barata. Paula também, tanto que escorreu na sua boca parte da gosma do inseto. Viegas demorou um pouco mais para concluir o desafio, que foi completado por todos.

Duas baratas de Madagascar entram no cardápio dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

Duas baratas de Madagascar entram no cardápio dos participantes do 'No Limite' — Foto: Globo

Três olhos de cabra completam a primeira parte do cardápio da Prova da Comida do ‘No Limite’ — Foto: Globo

Três olhos de cabra completam a primeira parte do cardápio da Prova da Comida do 'No Limite' — Foto: Globo

Na etapa final do desafio, o shot de fígado cru com boldo e carqueja. Era necessário beber, mostrar que engoliu tudo e virar o copo na mesa. O último que colocar o copo era eliminado. Elana foi a primeira a deixar a disputa, seguida por Jéssica , Viegas e Zulu .

“Estava em um momento do jogo muito importante. Estava com muita vontade de ganhar essa imunidade. Acho que vim bem no programa, fiz boas provas junto com a equipe e sozinha não tinha ganhado nenhuma. Estava muito a fim de ganhar uma prova”, vibrou Paula.