No Limite: Carol Peixinho detona Jéssica por ‘quebra de união’: ‘Peguei ranço’

Eliminada do No Limite 5 no programa desta terça-feira (13), Carol Peixinho criticou Jéssica pelo voto em Kaysar, no episódio anterior. No ‘Encontro’ com Fátima Bernardes, a baiana afirmou que “pegou ranço” da loira.

“Carcará estava firme e forte. A gente teve o voto da Jéssica no Kaysar, ali quebrou as pernas dos Calangos”, disse a ex-BBB, que escolheu a plaquinha de ranço para Jéssica no quadro do programa matinal. “Peguei ranço por causa da causa da quebra dela da união do Calango”, afirmou.

Peixinho também falou sobre a relação com Paula, da antiga tribo Carcará. Segundo ela, a relação não foi das melhores. “Quando juntaram as tribos, acho que ela sentiu que eu era uma pessoa forte. Não diria que o santo não bateu, mas tinha uma barreira”, compartilhou ela.

Por fim, a participante do BBB19 deixou torcida declarada para André Martinelli.