‘No Limite’: Confira 5 vezes em que o reality lembrou o BBB | No Limite

As aventuras da Praia Brava já provaram que o No Limite é muito diferente da dinâmica do Big Brother Brasil . Mas não é que algumas situações lembram momentos que os participantes viveram no confinamento do BBB? Assista ao vídeo acima e descubra o top 5!

Kaysar comanda dancinha do Calango com Wesley Safadão

5 – Desempenho de Elana nas provas

'No Limite': Elana foi decisiva em vitória de virada da Carcará no sétimo episódio

Decisiva na Prova da Imunidade do sétimo episódio, quando a tribo Carcará ganhou de virada, a participante acumulou lideranças no BBB19 – foram três seguidas.

'No Limite': Kaysar e companheiros fazem a 'dancinha do Calango'

Quem aí lembra? Tivemos muitos passinhos e animação de Kaysar no BBB18. Em No Limite, o ator e cantor comandou a “dancinha do Calango” em uma das vitórias da tribo – e até Wesley Safadão entrou na brincadeira durante o luau que a equipe ganhou.

Já vimos essas cenas antes… Ainda no BBB18, a personal trainer e a acreana trocaram votos entre si, o que se repetiu em No Limite.

'No Limite': Gleici vota em Jéssica

'No Limite': Jéssica vota em Gleici

Jéssica repete o seu bordão do 'BBB' no sexto episódio de 'No Limite'

Uma frase da integrante da tribo Calango ficou muito conhecida no BBB18: “Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai”. E, na Praia Brava, Jéssica teve a oportunidade de repetir o conselho para motivar o time.

1 – O escapulário de Gui Napolitano

'No Limite': Gui Napolitano se emociona ao receber presente da mãe

Gui se emocionou muito ao receber o escapulário enviado pela mãe no sexto episódio do No Limite. Os internautas aproveitaram para brincar dizendo disse que a peça foi mandada por Victor Hugo, colega de BBB20.

'No Limite': Victor Hugo ri de brincadeira com escapulário de Gui e decreta: 'Ficou claro que devolvi'

O maranhense ficou com o escapulário do modelo depois do confinamento. Em entrevista ao Gshow, Victor Hugo se divertiu com a brincadeira e disse: “Com essa repercussão no programa, ficou claro para todo mundo que, sim, eu devolvi”.

Reveja tudo o que rolou no oitavo episódio do ‘No Limite’: