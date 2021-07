‘No Limite’: ex-participantes fazem apostas sobre campeão do reality | No Limite

O poder está nas mãos do público, que terá a chance de definir o jogo em uma votação aberta aqui no Gshow.

André, Elana, Jéssica, Paula, Marcelo Zulu e Viegas estão na disputa pelo prêmio de 500 mil reais do ‘No Limite’ — Foto: Gabriel Nascimento/Gshow

Mas antes de o Brasil inteiro saber quem é o vencedor ou vencedora da temporada, fomos atrás dos eliminados desta edição do reality para saber por quem eles torcem e quem eles acham que vai vencer o No Limite .

A seguir, saiba para quem vai a torcida de Mahmoud, Angélica, Ariadna, Íris, Lucas Chumbo, Kaysar, Carol Peixinho, Gui Napolitano e Gleici. Tem gente até com a torcida dividida por duas pessoas, como é o caso de Kaysar e Chumbo .

Mahmoud, Ariadna, Angélica e Kaysar dão palpites para final do ‘No Limite’ — Foto: Gabriel Nascimento/Gshow; João Cotta e Fábio Rocha/Globo

“Sem sombra de dúvida, o André. Eu sempre falo que ele nunca me decepciona. Além de lindo, ele é focado, dedicado, observador, dinâmico e está sempre buscando uma estratégia pra melhorar suas habilidades. Só pode ser dele. Somos Calango até depois do fim.”

“Bom, eu vou dar biscoito pro meu grupo [Carcará]. Para mim, as grandes estrelas desse No Limite são a Paula e a Elana. De verdade.”

“Meu coração está com o Viegas. Mas minha experiência em competição me fala que a Paula está muito forte pra vitória.”

Gleici, Íris Stefanelli e Carol Peixinho revelam suas apostas para campeão ou campeã do ‘No Limite’ — Foto: Fábio Rocha e Sergio Zalis/Globo

Para a final do ‘No Limite,’ Gui Napolitano tem a torcida dividida — Foto: Fábio Rocha/Globo

“Então, pela tribo Calango, o André. E pela Carcará, o Viegas. André virou meu amigo no No Limite. Viegas é meu amigo de fora.”

Vale lembrar que haverá duas provas eliminatórias e apenas dois participantes vão disputar o grande prêmio. Todas as emoções finais do No Limite você confere depois da novela Império.