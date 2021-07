‘No Limite’: final terá Aquecimento com finalistas e ‘A Eliminação’ ao vivo com campeão | No Limite

O dia tão esperado chegou! Nesta terça-feira, 20/7, vamos conhecer o grande campeão ou campeã do No Limite. E, para aguentar a ansiedade pela Final, que será ao vivo, o Gshow e o Multishow prepararam uma programação especial. Antes do último episódio, às 20h, Ana Clara e Bruno de Luca comandam o Aquecimento No Limite ao vivo com os finalistas André, Elana, Jéssica, Paula, Viegas e Zulu. O encontro vai ser nos perfis do programa e do Multishow no Instagram.