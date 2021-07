‘No Limite’: participantes perdem juntos cerca de 80kg e médica explica como recuperar forma física; veja antes e depois | No Limite

Com muito esforço físico e restrição de alimentos, os participantes do No Limite voltaram para casa com um visual diferente do que tinham antes da entrada no reality.

Em média, cada competidor perdeu 7 quilos durante a participação no programa. Juntos, eles eliminaram cerca de 80kg. Marcelo Zulu foi o que mais perdeu peso. Foram 10kg a menos. Já Viegas e Kaysar voltaram do programa com menos 8kg.

A endocrinologista Flávia Junqueira explica em entrevista ao Gshow que, para voltarem à forma física anterior, os participantes devem focar em recuperar a massa magra perdida: “Eles devem intensificar atividade de força, como a musculação, e aderir a uma dieta hiperproteica. E devem avaliar seus níveis de vitaminas, minerais e eletrólitos através de um exame laboratorial para reposição, se necessário.”

A profissional ainda afirma o seguinte: quando há um emagrecimento rápido, como no caso dos competidores, perde-se mais músculo que gordura. No entanto, só é interessante para saúde a perda de gordura, segundo ela. Portanto, antes de viver uma aventura como a do No Limite, deve-se preparar a parte endócrina do corpo.

“Considero de extrema importância que os participantes estejam com toda a parte metabólica compensada, pois os hormônios podem interferir na performance física e mental, apetite e sono. Atenção aos níveis da insulina. Quando alta, gera muita fome. Atenção também na função tireoidiana que, quando alterada, vai diminuir a performance física e mental. E atenção aos androgênicos, principalmente a testosterona. Se estiver diminuída, vai impactar na força. Se os hormônios estiverem compensados, os participantes terão um aproveitamento muito maior nas provas”, aconselha a endocrinologista.

Dicas para um confinamento minimamente tranquilo

De acordo com a médica, três fatores são essenciais para se manter bem diante dos perrengues e privações do No Limite. São eles:

Manter a hidratação;

Estar atento à ingestão de proteína, para minimizar a perda de massa magra;

Tentar ao máximo ter um sono restaurador

No quarto episódio do reality, Lucas Chumbo se sentiu mal por causa da gastrite e foi atendido pela equipe médica. Por conta disso, ele conversou com a tribo Carcará e pediu para ser votado pelos companheiros.

Em casos parecidos, a endocrinologista aconselha que os participantes fiquem longe de comidas ácidas: “No caso do Lucas, acredito que ele já tinha gastrite previamente e que a doença não estava totalmente curada. Sendo assim, deveria ter se preocupado em não passar períodos longos sem se alimentar e, principalmente, ter evitado alimentos ácidos, como as frutas cítricas, por exemplo.”

Já Arcrebiano, o Bil, disse que a fome foi seu grande limite e foi eliminado no quinto episódio. Será que existe alguma técnica de “reserva” que possa ser feita para evitar isso?

“Cada indivíduo tem um padrão alimentar que estabeleceu ao longo da vida. Provavelmente ele estava muito habituado em comer com intervalos curtos, de três em três horas, por exemplo. Eu sugeriria que os participantes iniciassem uma estratégia de jejum intermitente cerca de seis meses antes. Assim, estariam mais adaptados a períodos longos sem se alimentar”, finaliza Flávia Junqueira.

Confira o antes e depois dos finalistas

