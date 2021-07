‘No Limite’: Paula Amorim é a campeã com 66,77% dos votos | ITI ITAÚ NA FINAL DO NO LIMITE

Durante toda a competição, a mineira, de 32 anos, mostrou sua força e determinação de chegar até a Final. Teve uma postura decisiva em várias provas e desempenhou um papel importante dentro da tribo Carcará. Assumiu a cozinha do acampamento, foi a responsável por preparar as refeições do grupo e se mostrou também como uma voz de liderança da equipe.

Na temida Prova da Comida do No Limite, Paula encarou com coragem as iguarias – entre elas, olhos de cabra e baratas de Madagascar – e foi a grande vencedora da disputa.

Ela chegou à grande Final com foco e otimismo que demonstrou durante toda a edição e foi a escolhida do público.

Fonte: Gshow