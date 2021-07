‘No Limite’: Paula campeã, treta ao vivo, barba descolorida de Kaysar; confira tudo o que rolou na Final do reality! | No Limite

O No Limite 2021 tem a sua campeã: Paula Amorim ! A mineira foi eleita pelo público como a grande vencedora do reality de sobrevivência. Foram 66,77%. Mas até chegar ao pódio dos vencedores da disputa, muita coisa rolou na Final! Teve treta ao vivo, barba diferentona, looks de cair o queixo…

Paula Amorim durante uma das provas da Final do 'No Limite'

Os competidores deixaram as bandanas, shorts e tops de lado e apostaram em looks inspiradíssimos para a Final. Era um mais bonito do que o outro! Deram um show!

Elana conversa com Ana Clara e Bruno de Luca no Aquecimento No Limite antes da Final

Ana Clara e Bruno De Luca receberam os 6 finalistas em um bate-papo no Aquecimento No Limte. Eles fizeram um balanço da trajetória e também fizeram suas defesas para ganhar o voto do público. SPOILER: No caso de Elana, ela falou ainda sobre relacionamento no reality. Viegas também!

Andre Marques no cenário da Final do 'No Limite'

No palco dos Estúdios Globo, Andre Marques comandou a grande Final. Entre os 16 participantes, chamou a atenção a barba descolorida de Kaysar. Cheio de estilo! 👏👏👏

Teve vídeo mostrando a trajetória dos competidores até a Final! 🤩

Dos seis competidores, apenas quatro passariam para a fase seguinte. Na prova, os finalistas precisaram procurar, dentro de um labirinto, quatro medalhas representando cores que juntas abriam um baú. Dentro dele, estavam engrenagens que deviam ser montadas corretamente. André, Zulu, Paula e Viegas garantiram as vagas.

Elana e Jéssica eliminadas

Os finalistas tinham que atravessar um circuito, cavar um buraco na areia e assim atravessar por debaixo de um tronco. Em seguida, desenterravam sacos com bolas e tinham que jogá-las em um buraco. Por fim, precisavam fazer o circuito inverso e quebrar dois jarros, sendo que só tinham dois disponíveis. Dois competidores passavam e os outros eram eliminados. Paula e Viegas venceram. Já André e Zulu foram eliminados.

Participantes escolheram 3º lugar: André

Público escolheu Paula, a campeã!

Paula Amorim na Final do No Limite

“Acho que agora estou sentindo gratidão. Eu tentei me entregar no jogo, de corpo e alma. Eu me preparei, levei muito a sério”, disse Paula.

Paula se emociona com o resultado

“Acho que quando a gente se dedica, a recompensa vem, não só aqui”, completou ela.

Paula Amorim recebeu 66,77% dos votos

Treta no ‘A Eliminação’

Andre Marques e Ana Clara conversaram com os 16 ex-participantes sobre os bastidores do reality. A dupla de apresentadores aproveitou para falar das tretas do programa, entre elas, a de Jéssica com a tribo Calango. A loira disse que ficou magoada com a equipe de acampamento. Gleici e Carol Peixinho rebateram a declaração.

