‘No Limite’: Prova da comida é confirmada para a próxima terça (13)

A tão esperada prova da comida do programa ‘No Limite’ foi confirmada para a próxima semana, dia 13 de julho. O desafio mais aguardado pelos fãs do reality foi anunciado nesta terça-feira (06). A lista completa dos pratos ainda não foi divulgada. Mas, entre os itens, haverá um “pequeno” inseto.

No programa de hoje (06), as equipes Carcará e Calango se enfrentam pela última vez e, logo após, todos os oito competidores passarão a conviver juntos em um mesmo acampamento, o da Tribo Jandaia. A dinâmica das provas também será diferente. Agora os jogadores competem individualmente e disputam conseguir escapar do Portal de Eliminação.

‘No Limite’ vai ao ar todas às terças, após a novela ‘Império’. A apresentação é realizada por André Marques. O reality, com direção artística de LP Simonetti e direção geral de Angélica Campos, é mais uma parceria da Globo com a Endemol Shine Brasil com base no ‘Survivor’.