Noivo de Pocah deixa de segui-la no Instagram e cantora reage no Twitter

Os fãs de Pocah foram pegos de surpresa na noite desta terça-feira (20) ao perceberem que ela e o seu noivo, o empresário Ronan Souza, não se seguiam mais no Instagram. Ao perceberem isso, começaram os boatos do possível fim do relacionamento, mas a própria funkeira explicou o que aconteceu.

Pelo Twitter, a musa ironizou a notícia da separação e afirmou que a atitude do companheiro era um “drama”. “Ronan me bloqueando no insta por drama: A; Fanfiqueiros: tudo indica que Pocah descobriu traição”, disse ela.

Em seguida, ela respondeu a alguns seguidores que questionaram sobre a situação e esclareceu mais alguns pontos. Uma delas brincou: “Ainda bem que ele tem atitudes pra resolver rápido”, e a cantora respondeu: “Veio logo atrás de mim em outro estado, o doido”.

Passado o “susto”, os dois surgiram juntos novamente nos Stories de Pocah e já voltaram a se seguir na rede social. “A gente brigou, discutiu e ele me bloqueou”, disse ela, enquanto Ronan fazia cócegas na cantora.

Veja: