Nordeste aprova novo Auxílio de R$ 500. Veja quem recebe

Os estados do Nordeste aprovaram em conjunto um Auxílio Emergencial que vai para órfãos que perderam os pais para a Covid-19. A aprovação aconteceu a partir do Consórcio Nordeste. Agora, cada uma das unidades da federação deverá enviar o mesmo projeto para as suas respectivas Assembleias Legislativas.

De acordo com as informações oficiais, cada estado vai pagar um Auxílio no valor de R$ 500 para essas pessoas. Não é possível saber muitos detalhes deste programa. O que se sabe até aqui é que o foco são os cidadãos que perderam pais ou responsáveis para a Covid-19 nos últimos meses na região.

Além disso, essa pessoa precisa estar em situação de vulnerabilidade. Quem fez o anúncio da aprovação foi justamente o Governador do estado do Piauí, Wellington Dias (PT). De acordo com ele, a ideia serve para tentar ajudar esses jovens e adolescentes neste momento de perda de entes queridos na pandemia.

“Isso é compromisso não apenas social, mas também uma preocupação que a gente tem com os efeitos pós-Covid. É claro, que nós vamos cuidar na área social de forma mais ampla, buscando a geração de emprego e renda, as condições de manutenção do auxílio emergencial financeiro, de ampliação de investimentos, mas há uma situação particular e especial que atingiu famílias”, disse o Governador do Piauí.

“Aqui no nosso estado são mais de 500 famílias. Com certeza terão o acolhimento por parte do estado e nesse caso do Consórcio do Nordeste”, declarou Dias destacando que cada estado deverá enviar o mesmo texto nos próximos dias para as suas Assembleias Legislativas em suas regiões.

Auxílio

Como cada estado vai fazer esse envio é de se imaginar que alguns irão aprovar essa pauta de maneira mais rápida do que outros. De qualquer modo, é muito provável que todos eles atinjam essa aprovação nas próximas semanas.

Vale ressaltar que o Consórcio Nordeste é um grupo dos estados da região. Todos os governadores dessas unidades da federação pertencem aos mesmos grupos políticos de esquerda. Muitos deles, aliás, são do mesmo partido.

Nenhum outro estado, além do Piauí, divulgou mais detalhes sobre os seus projetos. Nas redes sociais, muita gente comemorou a aprovação e disse que esse dinheiro pode ser muito bem vindo na vida dessas pessoas neste momento.

Órfãos

De algumas semanas para cá, vários estados passaram a demonstrar preocupação com as pessoas que perderam familiares para a Covid-19. E isso não apenas por causa da questão psicológica desses jovens e adolescentes.

Isso porque muitos deles perderam as pessoas que geravam a renda dentro da sua família. E como conseguir emprego está difícil para a grande maioria dos brasileiros, esses jovens e adolescentes acabam se vendo sem saída.

Além dos estados do Nordeste, São Paulo também criou um projeto semelhante. No caso desse programa, no entanto, o Auxílio não vai apenas para os órfãos e sim para todos os vulneráveis que perderam membros da família para a Covid-19. Pelo menos essa é a ideia até aqui.