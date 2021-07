Nova Delegacia de Penedo será construída no Bairro Raimundo Marinho

Já publicado no Diário Oficial do Município de Penedo, a doação do terreno localizado no Bairro Raimundo Marinho e medindo área de 4.932,00m², ao Governo de Alagoas para a construção do novo prédio da Delegacia de Polícia Civil de Penedo. A Câmara de Vereadores já havia aprovado em sessão ordinária a doação do terreno e com a sansão do prefeito Ronaldo Lopes, a área agora está à disposição do governador Renan Filho para o início das obras.

O prédio da antiga delegacia de Polícia Civil de Penedo, passará a funcionar em breve como Casa de Custódia, sendo aproveitados para o início do funcionamento, os novos Policiais Penais que serão aprovados no certamente que será realizado ainda este ano e encontra-se inclusive com inscrições abertas para a realização do concurso público.