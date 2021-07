Nova Mutum-MT 1 x 0 União-MT – Azulão da Massa vence duelo mato-grossense

Nova Mutum, MT, 4 (AFI) – O Nova Mutum venceu o União por 1 a 0 na tarde deste domingo, no estádio Valdir Doilho Wons, e assumiu a liderança do Grupo 5 do Campeonato Brasileiro Série D. O União é o quinto colocado, com oito pontos.

Em jogo tecnicamente fraco, o zagueiro Saulo fez o único gol, aos 33 minutos do segundo tempo.

PARTIDA TRUNCADA

A partida deste domingo começou truncada. O time da casa controlava a posse de bola, mas era pouco efetivo. Já os visitantes, aguardavam o erro do adversário para aproveitar o contra ataque. A segunda etapa começou diferente, o Nova Mutum pressionou no início, mas parou em boas defesas do goleiro Neneca. O gol da vitória saiu aos 33 minutos. Rafinha cobrou escanteio na área, Saulo subiu muito e cabeceou para o fundo das redes.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Pela sexta rodada, o Nova Mutum visita o Goianésia, no próximo sábado, às 16h, no estádio Valdeir Oliveira. O União recebe o Jaraguá, também no próximo sábado às 16h, no estádio Luthero Lopes.