Nova Mutum-MT 1 x 1 Porto Velho-RO – Azulão e Locomotiva ficam no empate

Nova Mutum, MT, 18 (AFI) – No estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum (MT), Nova Mutum e Porto Velho se enfrentaram e ficou tudo igual com um gol para cada lado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

O resultado deixa o Nova Mutum fora do G-4, na quinta colocação, com 10 pontos. O Porto Velho aparece em sexto lugar, com sete pontos.

O Porto Velho balançou as redes aos 22 minutos do primeiro tempo. Japa aproveitou passe de Lopeu e chutou cruzado no canto esquerdo do gol.

O Nova Mutum empatou aos 29 minutos da etapa final. Matheus aproveitou cruzamento de Rafael Moraes e cabeceou para o fundo das redes.

Os dois times voltam a se reencontrar na oitava rodada, desta vez no Estádio Aluizio Ferreira, em Porto Velho (RO), no sábado, às 16h30.