NOVA proposta prevê novo saque do FGTS em 2021; veja como – Notícias Concursos

O Projeto de Lei 5312/19, que está em trâmite da Câmara dos Deputados, prevê a liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para o trabalhador com idade igual ou superior a 60 anos. Atualmente, o resgate só é possível para titulares com no mínimo 70 anos de idade.

De acordo com a autora da proposta, a ministra da Secretaria de Governo, Flávia arruda, a idade sugerida para retirar o benefício do FGTS “é adequada, pois, muitas vezes, o trabalhador não consegue se aposentar antes de atingir tal idade, portanto, não pode utilizar seus recursos depositados no FGTS”, diz.

O deputado Ossesio Silva, quem solicitou a audiência a Câmara, defende a proposta da ministra, alegando a importância dessa abordagem, visto que permite a movimentação dos recursos do fundo aos idosos de maneira antecipada.

Na audiência, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, contará com a participação dos representantes do Ministério da Fazenda, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), da Caixa Econômica Federal e da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

Vale ressaltar que o FGTS é uma medida que visa apoiar os trabalhadores demitidos sem justa causa. Quando contratado, o cidadão tem uma conta aberta em seu nome no sistema do fundo, onde mensalmente o empregador deve depositar uma quantia equivalente a 8% do salário que lhe é concedido. Desta forma, diante alguma condição que permita a retirada do recurso, o trabalhador será beneficiado.

Empréstimo com garantia do FGTS

O trabalhador pode solicitar a antecipação de até três parcelas da modalidade de saque-aniversário, o que confere três anos, com garantia do FGTS, no valor mínimo de R$ 2 mil.

O processo é realizado totalmente online, sem a necessidade que o trabalhador compareça a uma agência da Caixa para fechar o acordo. Em contrapartida, a adesão ao crédito do saque-aniversário possui as seguintes condições:

Juros por mês: 0,99%;

Juros por ano: 12,54%;

Valor mínimo do empréstimo: R$ 2 mil;

Antecipação: de até 3 anos do benefício.

Os juros para essa modalidade de crédito são os menores do mercado, pois, já tem o FGTS do trabalhador como garantia de pagamento.

Como contratar o empréstimo?

A contratação é realizada de maneira digital em aplicativos disponíveis para sistemas operacionais Android e iOS.

Acesse o aplicativo ou internet banking da Caixa; Selecione a opção da linha de crédito; Informe a quantidade de parcelas e os valores que deseja antecipar; Faça a simulação; Caso esteja de acordo clique em “Contratar”; Insira a sua assinatura eletrônica; Pronto, a solicitação foi concedida. Salve o comprovante.

Saque-aniversário

O saque-aniversário trata-se de uma modalidade que permite ao trabalhador um resgate anual de parte do saldo da conta do FGTS, no mês de aniversário. O valor disponibilizado é de direito do trabalhador, pois, já está depositado na sua conta de fundo.

Veja as porcentagens que podem ser sacadas sobre o valor depositado em conta:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

